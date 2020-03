La quarantena decretata in quasi tutte le nazioni, provvedimento necessario per arginare l’espansione del Covid-19, ha obbligato i governi a misure eccezionali per ridurre al massimo gli effetti negativi sulla produzione e sul lavoro. Mauro Speranza, economista e analista finanziario di investing.com, analizza con il nostro Direttore Mauro Bafile, le conseguenze sull’economia delle decisioni dei governi.

Readazione Madrid