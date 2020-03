Ottimo esordio nei giorni scorsi per “Doc – Nelle tue mani”, la fiction di Rai1 interpretata da Luca Argentero ed ispirata ad una storia vera. Il primo appuntamento della serie tv è stato seguito in Italia da più di 7 milioni di spettatori con il 26,1% di share.

Il personaggio interpretato da Luca Argentero è ispirato alla storia realmente accaduta di Pierdante Piccioni, primario dell’ospedale di Lodi che nel 2013 a causa di un incidente stradale perse la memoria degli ultimi 12 anni.

“Non ho mai recuperato nessun ricordo spontaneamente – ha spiegato Piccioni nei giorni scorsi durante la trasmissione ‘Porta a porta’ – ma le emozioni non te le restituisce nessuno”.

Ed a proposito di emozioni fa un certo effetto vedere la serie tv, mentre medici e infermieri nella realtà stanno dando più del massimo per far fronte al dramma di queste settimane. Lo stesso dottor Piccioni oggi è un dirigente medico dell’ospedale di Lodi in prima linea contro il coronavirus.

Insieme a Luca Argentero attore al top della carriera, nel cast di “Doc – Nelle tue mani” anche Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni e Simona Tabasco. La fiction che va in onda anche su Rai Italia sembra per certi aspetti girata in America ed addirittura è stata paragonata a “Dr. House” ed a “The Good Doctor”.

Le prime quattro puntate in onda adesso, mentre le rimanenti quattro sono programmate per il prossimo autunno, tenuto conto dell’interruzione delle riprese per l’emergenza Coronavirus.

Emilio Buttaro