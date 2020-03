MADRID – Conclude domani, 29 marzo, il ponte aereo tra Italia e Spagna. Circa 200 connazionali (per lo più lavoratori temporanei, turisti e probabilmente anche connazionali in transito provenienti dal Venezuela con un volo organizzato dal governo spagnolo) partiranno dall’aeroporto di Madrid per raggiungere l’Italia. Lo faranno con un velivolo messo a disposizione dall’Alitalia.

L’Ambasciata d’Italia a Madrid, la rete consolare e l’unità di Crisi della Farnesina, d’intesa con l’Alitalia e ottenuto il permesso dalle autorità spagnole, hanno organizzato voli speciali per rimpatriare i connazionali bloccati nella penisola iberica, dopo la decisione del governo Sánchez di sospendere tutti i voli diretti tra le due nazioni. Dall’inizio della crisi provocata dalla pandemia ad oggi, grazie anche al ponte aereo, avrebbe fatto ritorno in patria oltre 10mila connazionali.

Non si esclude che, qualora dovesse ritenersi necessario, Ambasciata e Unità di Crisi possano organizzare altri voli, da Madrid, Barcellona o dalle isole Canarie.

Redazione Madrid