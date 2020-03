Coronavirus: linea diretta Ancona-Cina, “è momento più duro”

(ANSA) – ANCONA, 28 MAR – Per l’emergenza Covid-19, linea diretta tra Ospedali Riuniti di Ancona e Taizhou Enze Medical Center in Cina dove in 55 giorni sono usciti dall’emergenza. Si intensifica la collaborazione tra l’azienda ospedaliero universitaria e il centro cinese (160 fra sanitari e tecnici cinesi che hanno combattuto nella trincea di Wuhan). Mentre si attende che le procedure di autorizzazione vengano portate a termine e i sanitari possano partire per Ancona, dove lavoreranno in un ospedale campo da allestire nella cittadella sanitaria di Torrette, è iniziato uno scambio di informazioni utili a contrastare il coronavirus. In una videoconferenza sono state affrontate diverse questioni sul tema. Vi hanno partecipato, tra gli altri, diversi direttori di Sod di Ancona e il dg Michele Caporossi, oltre a Chen Haixiao, direttore del Gruppo Enze. “Adesso – ha detto Chen Haixiao – è il momento più duro per l’Italia: noi lo abbiamo vissuto 6 settimane fa”. Al videoincontro c’erano il prof. Marcello D’Errico (direttore Igiene Ospedaliera), il dott. Marcello Tavio (direttore Malattie Infettive), il prof. Abele Donati (Direttore Clinica Anestesia e Rianimazione) e i direttori e gli esperti del Gruppo Enze tra cui anche Xiaomei Yin president International Medical Exchange Center-Italy. “Ne abbiamo fatto esperienza nell’arco di oltre 50 giorni, – ha proseguito Chen Haxiao – dal ricovero del primo caso sospetto alla dismissione di tutti i pazienti. Oggi tutti i nostri esperti combattono in prima linea per eliminare il virus.” Quella del tempo decorso dall’esordio dell’emergenza in Cina al decadimento della stessa è una delle informazioni acquisite tra le più interessanti, i medici cinesi hanno parlato di 55 giorni per quanto riguarda la loro esperienza. Il 24 marzo sono state inviate ad Ancona 27 scatole contenenti tute protettive, occhiali di protezione, mascherine mediche e guanti. La videoconferenza, che è durata circa un’ora e mezza, si è conclusa con un augurio da parte dei medici dell’Ospedale Taizhou, che ai loro colleghi del Bel Paese hanno detto, in italiano: “Forza Italia, forza Ancona!”.