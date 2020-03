Calcio: Umtiti in uscita, il Barcellona lo valuta 50 mln

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Il Barcellona è a caccia di nuove risorse, soprattutto economiche, per questo punta a valorizzare giocatori che fanno parte della lista dei partenti. Uno di questi è il centrale difensivo Samuel Umtiti, campione del mondo con la Francia quasi due anni addietro, classe 1993: secondo il quotidiano spagnolo Sport, il giocatore ha una valutazione di 50 milioni. Una cifra titata in ballo dai dirigenti catalani che, alla luce dell’impiego a singhiozzo di Umtiti – causa ripetuti infortuni – difficilmente troverà riscontri in sede di calciomercato. A meno il francese non si trasferisca in Cina o negli Emirati. (ANSA).