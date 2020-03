(ANSA) – PARIGI, 28 MAR – I morti per la pandemia di coronavirus nel mondo sono oltre 30 mila. I decessi – secondo un aggiornamento dei dati elaborato dalla France Presse – sono 30.003 e di questi due terzi sono in Europa (21.334) con l’Italia al primo posto per numero di decessi (10.023), seguita dalla Spagna (5.690) e la Cina (3.295) Sono invece almeno 640.778 i casi di contagio diagnosticati a livello globale dalla fine di dicembre.