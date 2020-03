(ANSA) – TORINO, 28 MAR – Dodici computer per la scuola a un ospedale di Torino. Li ha donati Antonio Conte al Regina Margherita: saranno utilizzati dai bambini ricoverati che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rimasti senza insegnanti, cellulari e computer. Lo ha reso noto Tiziana Catenazzo, preside della scuola polo Peyron, che coordina le sezioni ospedaliere, al Corriere di Torino. “Un regalo inatteso. Avevamo parlato con lui e sua moglie Elisabetta il giorno prima, per raccontare le difficoltà in neuropsichiatria – ha raccontato Catenazzo -. E’ un gesto di particolare attenzione e utilità, che apprezziamo tantissimo”. Conte, oggi allenatore dell’Inter, è stato calciatore e poi allenatore della Juventus ed è molto legato all città di Torino. (ANSA).