Israele: ‘preghiera dell’ambulanza’, la foto diventa virale

(ANSAmed) – TEL AVIV, 29 MAR – Due paramedici del Magen David Adom – equivalente israeliano della Croce Rossa internazionale – sono rimasti stupiti nell’apprendere che ha avuto una diffusione internazionale una immagine che li riprende mentre sono assorti in preghiera accanto alla loro ambulanza. Abraham Mintz indossava il ‘talled’ ebraico, mentre il suo compagno Zohar Abu Jana, un beduino musulmano, era genuflesso a terra sul suo tappetino. Quella pausa religiosa ha catturato l’attenzione dei media internazionali. Da un anno Abraham e Zohar prestano servizio assieme nella zona di Beer Sheva, nel sud di Israele. “Non compendiamo il clamore suscitato dalla foto” ha detto Abraham alla televisione Ch. 12. “Semplicemente pregavamo assieme. Questa è la nostra realtà quotidiana”. “Quando è il momento – ha aggiunto Zohar – fermiamo l’ambulanza per alcuni minuti. Ognuno prega anche per l’altro. In questo lavoro è normale lasciare da parte la politica perché siamo chiamati ad aiutare persone in difficoltà”.