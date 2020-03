Coronavirus: Zanardi “Stato aiuti chi è più in difficoltà”

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “Le immagini delle città deserte danno il senso di quanto ormai tutti facciamo parte della stessa squadra, siamo tutti ingaggiati al meglio delle nostre possibilità e ora tutto si gioca sul tema della speranza”. Lo ha detto il campione paralimpico Alex Zanardi, ospite in collegamento a “Che tempo che fa” su Raidue. “Presto ci sarà tanto da fare e tante ragioni per avere grandi speranze. Lo Stato in primis deve creare e dare alle persone più in difficoltà gli strumenti per tenere viva la speranza – le parole di Zanardi -, ma noi tutti come cittadini dobbiamo continuare a sorridere, a tendere la mano a chi ne ha bisogno. Ognuno deve fare la propria parte”. (ANSA).