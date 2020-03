CARACAS – Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en entrevista para “La Voce d’Italia”, indicó que los medios de comunicación siguen siendo atacados por el gobierno de Nicolás Maduro. Destacó que “la preocupación por perder el poder los lleva a estar atentos a cualquier palabra, pensamiento u opinión que pueda incomodarlos”.

El presidente del Cnp señaló que los ataques a los trabajadores de la prensa y medios de comunicación obstaculizan el ejercicio del periodismo libre en Venezuela. Y advirtió que estamos en presencia de “una política de Estado que intenta silenciar el derecho a la información y la opinión de los ciudadanos”, afirmó.

Indicó que en Venezuela las concesiones de las diferentes emisoras de radio están cada día más amenazadas, pues se trata de un permiso de transmisión que expide Conatel y muchas emisoras los tienen vencidos.

– Aunque las propias emisoras y empresas han reclamado su permiso – aseguró el representante gremial -, Conatel los engaveta y lo utiliza como mecanismo de presión, para que los medios estén limitados en la información que el gobierno niega que está ocurriendo.

Amenazas por informar

Dijo que en la actualidad existen amenazas a periodistas por revelar datos del coronavirus, lo que debería ser un tema importante para el Ministerio Popular para la Salud. Agregó que también los caricaturistas han sido amenazados por tratar el virus con ironía en sus viñetas. Igual ocurre con los portales que hablan de posibles casos de contagio en el país.

– Ante el desabastecimiento de los hospitales – asegura -, hablar de ese tema pareciera ser un tabú en Venezuela.

Guía explicó que no todos los hechos se pueden comentar en los medios de comunicación, ni hablar de ellos abiertamente. Y añade que toca esperar las investigaciones de los cuerpos responsables para saber con precisión antes de informar.

El otro tema que también afecta y restringe a la prensa, es la falta de papel periódico, lo que ha condenado al cierre muchos medios de comunicación.

– Hay un número enorme de diarios en el país que no publican o salen de circulación porque no tienen la materia prima para hacerlo – subraya -. Muchos – añade – se han dedicado a otras cosas. Hay rotativas que están prácticamente inertes, sin movimiento. No tienen insumos ni papel periódico.

Ataques permanentes

El representante gremial aseguró que hay una política en contra de la información. La agresión más reciente a los periodistas se produjo en el estado Lara con la presencia del presidente interino Juan Guaidó. Diosdado Cabello acusó al jefe de prensa del líder opositor de haber montado un “show”.

El comunicador destacó que, de acuerdo con el balance elaborado por el “Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas”, se registraron 39 agresiones físicas a periodistas, 4 detenciones arbitrarias, 7 casos de hostigamiento, 5 de intimidación, 5 robos de equipos de trabajo y 2 robos de documentos personales.

En cuanto a los programas de opinión, Guía señaló que éstos están cuestionados.

– Los medios de comunicación – nos dice – reciben permanentemente llamadas de Conatel para reclamar por algo que se informó, a la vez que presionan a los periodistas para que salgan del aire. Han cerrado emisoras en el interior del país y decomisado equipos que luego desaparecen.

Ante el grave panorama de censura y agresión a la prensa en Venezuela, advirtió que “los periodistas seguen adelante”.

– Seguimos buscando la verdad – expresó – y tratando de intensificar la necesidad de mantener informados al país.

Planteamientos del CNP

El CNP junto con otras organizaciones independientes como sindicatos y Ong (Espacio Público, Ipys, etc.) hizo una propuesta de lo que considera debe ser parte del funcionamiento perfecto del trabajo periodístico en Venezuela. Se basa en la Constitución, las leyes, el código de ética y el derecho al trabajo que tienen los comunicadores. Se suma, así, a la iniciativa de Juan Guaidó, en relación con el Pliego de Conflicto.

Guía indicó que el gremio está sumamente preocupado, “ya que hay un hecho cierto”: existe una política de estado en contra de los medios de comunicación independientes.

– Es evidente que – insiste – el régimen es quien marca el límite editorial en los canales pertenecientes al gobierno.

Afirmó que no existe ningún programa crítico en VTV, ni en radio nacional, ni en agencias informativas en Venezuela. Tampoco tienen libertad los periodistas que trabajan en los medios oficiales para decir u opinar sobre un tema.

– Hay una gran censura y una fuerte presión para que se haga lo que ellos (el gobierno) digan – comenta.

El presidente del CNP puntualizó que el periodismo tiene que cumplir con el deber de mantener a la ciudadanía informada. Considera que la represión diaria contra los trabajadores de la prensa, en el ejercicio de su profesión, son actos criminales. De hecho, los periodistas, fotógrafos, camarógrafos son los primeros en ser atacados por cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y grupos civiles simpatizantes al chavismo.

MARIA ELVIRA BARGIELA