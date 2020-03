Calcio femminile, Conti: “Torneremo in campo al piú presto!”

CARACAS. – In questo periodo condizionato dal Covid-19, il mondo dello sport é fermo ed i protagonisti non vedono l’ora che questo virus venga messo KO e la vita torni come prima, o almeno si spera.

Uno dei protagonisti che spera che la quotidianità riprenda al più presto é l’allenatrice Pamela Conti, attualmente alla guida della nazionale maggiore della Vinotinto, per riprendere la preparazione in vista della Coppa America 2022.

“Quando finirà l’incubo Coronavirus continueremo a lavorare nelle date stabilite dalla Fifa, cosí com’era previsto, disputeremo amichevoli con rivali sudamericani. Se Dio vuole, tutto sarà possibile. Cerco di vivere questo periodo con tanto ottimismo, però non é facile. Sappiamo che torneremo in campo al più presto! Dopo questa sosta forzata recupereremo il tempo perso. La salute é la cosa più importante!” ha dichiarato la Conti in un comunicato stampa.

Nell’intervista rilasciata all’ufficio stampa della Federación Venezolana de Fútbol, la siciliana ha incitato tutti a continuare a lavorare da casa. “Continuate a lavorare da casa. So che non é facile, pero non c’é un’altra opzione. La cosa ideale é che diate il meglio di voi anche da casa!”

Poche settimane fa la vinotinto femminile ha svolto una tournée in Italia dove ha affrontato il Napoli (vittoria 2-0) e la Res Roma (successo 7-0). La Vinotinto aveva in programma partecipare alla “Copa de Turquía”, ma ha dovuto cambiare i programmi all’ultimo momento. Durante la tappa nel Belpaese, sono rimaste rinchiuse nel bunker del Mancini Park Hotel dove si sono allenate ed hanno disputato le gare amichevoli.

“I primi giorni abbiamo dovuto cambiare routine, ci eravamo preparate per partecipare ad un torneo internazionale poi tutto é saltato. Ma il cambio é stato positivo, abbiamo lavorato su diversi aspetti. Stiamo crescendo come gruppo. Dobbiamo disputare altre gare per testare tutte le cose fatte in allenamento”.

Nel comunicato stampa, la Conti, ha ringraziato la federazione per tutti gli sforzi fatti per far rimpatriare il gruppo a causa del Covid-19.

(di Fioravante De Simone)