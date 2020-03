Coronavirus: Ceriscioli, ospedale campo Marina supporto Jesi

(ANSA) – JESI (ANCONA), 30 MAR – Sarà posizionato a supporto dell’ospedale di Jesi (Ancona) l’ospedale da campo della Marina Militare disponibile nel giro di 72 ore. Lo comunica il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che ha chiesto alla Protezione civile la “disponibilità di un ospedale militare da campo, a rafforzare la risposta della regione all’emergenza coronavirus, e l’impegno a sbloccare l’arrivo dell’ospedale da campo cinese, ora fermo per problemi burocratici in Cina”. Il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, che “sta ancora lavorando per lo sblocco dell’ospedale da campo cinese”, ha comunicato alla Regione che sarà disponibile nelle Marche in 72 ore un ospedale da campo della Marina: 40 posti letto gestiti da personale della Marina e 4 di terapia intensiva gestiti da un pool di medici e rianimatori che il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha riservato alle Marche dal 2 aprile. La localizzazione precisa dell’ospedale da campo “dipenderà dalla planimetria che sarà comunicata a breve”.