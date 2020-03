(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Un quadro di Van Gogh è stato rubato dal museo olandese Singer Laren. Il furto ha avuto luogo alle 3.15 del mattino di domenica. Una porta a vetri del museo Singer Laren – che era chiuso a causa della pandemia Covid-19 – è stata sfondata dai ladri, mentre gli agenti sono intervenuti dopo che l’allarme antifurto è scattato. Ma una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il furto. L’opera dell’artista, “Giardino della canonica a Nuenen in primavera”, era stata prestata dal museo Groninger, sempre in Olanda, precisa De Telegraaf. Il direttore del museo, Jan Rudolph de Lorm, si è detto “scioccato e arrabbiato”: “E’ un dipinto bellissimo e commovente di uno dei nostri più grandi pittori, rubato alla comunità”. Nel 1883 e nel 1884 Van Gogh era con i suoi genitori a Nuenen, dove suo padre officiava nella chiesa, raffigurata nel dipinto, in veste di pastore protestante e l’artista realizzò il quadro come dono per la madre. Alla morte del padre, nel 1885, Vincent modificò il dipinto.