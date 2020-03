I giocatori dell’AxArMilano hanno garantito “ampia disponibilità” a tagliarsi lo stipendio per affrontare l’emergenza economica dovuta al Coronavirus. Lo conferma all’ANSA Ettore Messina, coach e presidente delle ‘Basketball Operations’ di Olimpia: “I giocatori si sono detti estremamente disponibili ad accogliere eventuali richieste. Sono ragazzi sensibili e responsabili, sono molto orgoglioso di loro – sottolinea Messina – Abbiamo un proprietario come Giorgio Armani che si è speso molto per l’Italia in questo momento di difficoltà”. (ANSA).