L’America non riapre, all’Italia 100 milioni in aiuti

ROMA. – In un mondo andato sottosopra nel giro di poche settimane, accade che organizzazioni un tempo sinonimo di violenza, razzismo e intolleranza si distinguano improvvisamente in positivo.

L’altra faccia degli ultrà emerge al tempo del coronavirus, grazie alla rapidità propria di circoli strutturati in maniera quasi militare e una solidarietà inattesa e benevenuta.

Mentre dirigenti di lega e federazione, quelli dei club, sindacalisti e addetti ai lavori vari continuano a discutere, litigare, vagheggiare repentine riprese dell’attività, gli ultrà scendono metaforicamente dagli spalti al campo, con raccolte fondi e iniziative di vario tipo che possano alimentare la speranza di un ritorno alla vita normale e che intanto servono a fronteggiare l’emergenza.

In prima fila, quelli dell’Atalanta: uno di loro, Claudio “il Bocia”, si è rivolto con una lettera aperta al presidente Antonio Percassi per fargli presente che “il cuore scoppia di amore e di dolore per Bergamo, vedere la città che soffre in ginocchio, che combatte negli ospedali contro la morte ogni giorno è atroce e doloroso”. Da qui, oltre alla richiesta di far chiudere il campionato, la decisione di devolvere all’ospedale cittadino Giovanni XXIII il rimborso, circa 60 mila euro, delle spese per i biglietti della partita a Valencia, poi giocata a porte chiuse.

Crescono le iniziative di volontariato per assistere gli anziani (come far loro la spesa) mentre alcuni hanno prestato la loro opera nella preparazione dell’ospedale allestito alla Fiera di Bergamo per i contagiati dal Covid-19. Altri ancora si sono mobilitati per la donazione del sangue, come stanno facendo in Brasile quelli del Corinthians e in Italia napoletani e romanisti.

E a proposito dei sostenitori giallorossi: anche loro hanno fatto come i colleghi bergamaschi, devolvendo allo Spallanzani il rimborso dei biglietti di quel Siviglia-Roma che non si è disputata. Gli ultrà del Modena hanno invece deciso che la restituzione della quota degli abbonamenti delle partite a cui non hanno potuto, e non potranno, assistere venga data agli ospedali cittadini.

Identica iniziativa da parte della curva del Bologna. Raccolta fondi anche da parte del Gruppo Fedayn del Napoli, anche qui per le strutture ospedaliere della città en el segno dello slogan “Napoli resta l’ultima speranza dell’umanità”. Gli Ultras 72 Curva B” con un volantino hanno invece invitato ogni cittadino a recarsi presso la Loggetta e portare beni di prima necessità per i più bisognosi.

Uniti, per una volta agli arcivali degli azzurri, i granata della Salernitana, con Nucleo Storico, Frangia Kaotica e Prigionieri di una Fede mobilitatisi per dare un contributo económico all’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Ottomila euro è invece la cifra donata da un gruppo di laziali della curva nord al reparto di terapia intensiva del San Paolo di Civitavecchia.Gran lavoro anche da parte dei genoani, per sostenere economicamente il reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Gli ultrà del Como hanno raccolto i soldi che avrebbero speso, 20 euro a testa, per prendere il treno che li avrebbe portati a Lecco per il derby, e li hanno utilizzati per iniziative solidali.

Le stesse che per una volta hanno unito, miracoli dell’epoca della pandemia, frange estreme delle tre tifoserie più calde della Croazia, quelle di Dinamo Zagabria, Hajduk Spalato e Rijeka di Fiume, raggruppati rispettivamente nei gruppi Bad Blue Boys, Torcida e Armada.

Malfamati quanto si vuole, ma ora impegnatissimi in azioni umanitarie. Come quella ‘Cuore Blu’ per portare cibo, medicinali e altri generi necessari a chi è in isolamento domiciliare e agli anziani o, nel caso di Spalato, per il trasferimento delle attrezzature dall’ospedale Krizine – da utilizzare per i malati di Covid-19 – a quello Centrale.

Segnali forti, in un periodo di emergenza come questo: con l’auspicio di tutti che l’altra faccia degli ultrà non rimanga illuminata solo al tempo del contagio.

Pasqua, gli Usa restano “chiusi per virus” almeno sino al 30 aprile. Donald Trump fa una clamorosa marcia indietro annunciando che le misure di “social distancing” resteranno in vigore per un altro mese nel Paese che ora guida la triste classifica mondiale dei contagiati, con oltre 143 mila casi positivi e più di 2500 morti.

Intanto il presidente americano spiega come gli Stati Uniti aiuteranno l’Italia con 100 milioni di dollari di materiale sanitario, oltre ai respiratori che gli Usa – ha ricordato – stanno già inviando al nostro Paese come alla Spagna e alla Francia: “Giuseppe era molto contento”, ha affermato Trump riferendosi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Riaprire gli Stati Uniti per metà aprile “era solo una aspirazione”, si difende quindi il presidente americano, mentre uno studio della Fed di St. Louis prevede che l’emergenza potrebbe costare 47 milioni di posti entro fine giugno e una disoccupazione al 32,1% nel secondo trimestre, superando di gran lunga il picco della Grande Depressione.

A farlo tornare suoi suoi passi sono state le proiezioni delle vittime, basate su uno studio dell’Imperial College di Londra: 2,2 milioni in assenza di restrizioni. E il monito di Anthony Fauci, il massimo esperto americano di malattie infettive, secondo cui gli Usa potrebbero avere sino a 200 mila morti e milioni di contagiati.

“Se riuscissimo a limitare il numero diciamo a 100.000, che comunque è un numero orribile, si potrebbe dire che si è fatto un buon lavoro”, ha detto il presidente, con una previsione agghiacciante che ha rilanciato il panico tra gli americani.

“Allunghiamo le linee guida fino al 30 aprile per rallentare la diffusione. Non c’è nulla di peggio che dichiarare vittoria prima di aver vinto”, ha spiegato il tycoon, prevedendo il picco delle morti tra due settimane, ossia proprio quando voleva far tornare l’America “open for business”. “Una mossa saggia e prudente”, ha commentato Fauci, che aveva portato i dati sull’epidemia nello Studio Ovale insieme a Debbie Birx, la coordinatrice della task force Usa contro il coronavirus.

Nel suo briefing Trump ha anche risposto a chi gli faceva notare che Russia, Cina e addirittura Cuba stanno aiutando l’Italia, stretto alleato Usa: “Stiamo mandando loro un sacco di varie cose di cui ora non abbiamo bisogno e li stiamo aiutando anche finanziariamente. Stiamo aiutando molto e stiamo laborando a stretto contatto con l’Italia, ma anche con la Spagna, stiamo lavorando con tutti”, ha assicurato, mentre gli stessi Usa sono costretti ad importare dalla Cina e da altri paesi materiale medico come mascherine, guanti, tamponi, termometri.

Interpellati dall’ANSA, la Casa Bianca e il dipartimento di Stato hanno rimandato agli aiuti già noti ricordati dal segretario di stato Mike Pompeo e dal capo del Pentagono Marc Esper, nonché ai fondi stanziati per l’assistenza ai Paesi più colpiti dall’emergenza.

Gli americani si preparano intanto ad un altro mese di restrizioni. Le linee guida federali raccomandano che gli assembramenti non superino le 10 persone, che i vecchi e gli individui con problemi di salute stiano a casa e che le persone lavorino da casa se possibile, evitando ristoranti, bar e viaggi non essenziali. Tutte misure che fanno leva sul senso di responsabilità, senza prevedere sanzioni per i trasgressori.

Ma ormai i governatori di metà degli Stati americani hanno adottato provvedimenti più vincolanti, spesso a rischio multa.

Come ha deciso di fare il sindaco di New York Bill de Blasio, che ha annunciato ammende da 250 a 500 dollari. La Grande Mela resta il focolaio più drammatico, con oltre 33 mila casi e 776 morti, oltre la metà di quelli dello Stato.

Oggi è arrivata finalmente la Usn Confort, la nave ospedale militare promessa da Trump, con mille posti letto che saranno riservati ai malati non di coronavirus, per liberare posti negli ospedali cittadini ormai travolti dall’emergenza. Come l’ Elmhurst Hospital nel Queens, dove i cadaveri sono caricati in camion frigorifero a ritmo impressionante.

Un dramma che non ferma la polemica politica, con la speaker della Camera Nancy Pelosi che accusa Trump di aver minimizzato a lungo la crisi causando ulteriori morti e il presidente che la definisce una “povera pazza”, “una vergogna per il suo Paese e la sua famiglia”.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)