CARACAS. – Il 29 marzo 2005, in pieno Spring Trainning, il pelotero italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani appendeva gli scarpini al chiodo. Il “muchacho di Chapellín”, lasciava di stucco tutti: la sua meta in quella stagione era quella di mettere a segno il suo 400esimo fuoricampo in Major League Baseball. Quella cifra non era cosí lontana, gli mancava solo uno.

“Questo é un giorno triste per me, pero onestamente sia il momento di fare questo passo importante” – dichiarava quel giorno Galarraga Padovani in conferenza stampa, aggiungendo – “Le mie prestazioni non erano quelle che mi sono sempre proposto durante la mia carriera”.

Galarraga Padovani ha esordito in Major nel 1985, con la maglia dei Montreal Expos. Poi “el Gato” (il gatto), nomignolo che gli era stato etichettato per i suoi riflessi, ha indossato le maglie di Saint Louis Cardinals, Colorado Rockies (squadra con cui ha vissuto i migliori anni), Atlanta Braves, Texas Rangers, San Francisco Gigants, Anaheim Angels e New York Mets.

In carriera, il “pelotero” creolo ha dovuto superare una serie di ostacoli: infortuni ed anche un cancro che per poco non gli faceva abbandonare anzitempo la carriera.

Galarraga Padovani, ha disputato 2257 gare in Major League Baseball con una media battuta do 288 dove ha messo a segno 2333 singole, 444 doppie, 32 triple, 399 fuoricampo. Ha mandato a segno a 1425 compagni, ha ricevuto 583 base su ball e 2003 strikeout.

Andrés Galarraga Padovani con 2257 gare disputate é il terzo venezuelano con più presenze solo superato da Luis Aparicio (2677) e David Concepción (2488).

Nel palmaés di Galarraga ci sono due titoli di miglior battitore, 2 guanti d’oro e 2 mazze d’argento. Grazie al suo modo di essere dentro e fuori dai diamanti Andrés Galarraga Padovani può essere d’esempio per le future generazioni di “peloteros”.

(di Fioravante De Simone)