Coronavirus: Berlusconi, stanziamento 400mln è inadeguato

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Per tutti gli italiani questa situazione comporta disagi gravi e danni economici seri ma per una parte significativa questa situazione è un dramma, chi non ha uno stipendio fisso e chi viveva di lavoro nero, diciamolo chiaro perche’ ci sono tante persone in questa situazione, si è ritrovato senza nessun reddito, alla fame nel senso letterale della parola. Ed è ovvio che a queste persone va offerta una soluzione subito. Il governo invece e purtroppo è in ritardo. Ha stanziato una cifra inadeguata e non c’è chiarezza su come queste somme andranno distribuite. Il mio governo aveva realizzato una social card per consentire alle persone in difficoltà economica di acquistare beni di prima necessità”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista Radio 105 a proposito dei fondi stanziati dal governo per chi è in difficoltà.