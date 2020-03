Coronavirus: in paesino foggiano balle fieno a confini

PANNI (FOGGIA), 31 MAR – Dopo l’esempio di Monteleone di Puglia nei giorni scorsi, oggi è un altro Comune del Foggiano, Panni, con poco meno di mille abitanti e zero casi di Coronavirus, a blindare ogni accesso con le balle di fieno. Il sindaco del paesino arroccato sui Monti Dauni, Pasquale Ciruolo, con l’aiuto di alcuni agricoltori ha posizionato rotoballe nel tratto di strada che collega la provinciale 138 e via Gramsci, lasciando che l’accesso al paese avvenga da una sola via presidiata da un posto di controllo.