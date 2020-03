Coronavirus: Di Bella, una task force contro le fake news

(ANSA) – ROMA, MAR 31 – “Il nostro primo obiettivo è portare acqua pulita nei rubinetti degli utenti”. Fa ricorso a una citazione di Enzo Biagi, il direttore di RaiNews Antonio Di Bella per indicare lo spirito della nuova struttura per combattere le fake news, operativa dal 31 marzo e da lui guidata. Uno strumento che servirà anche ad “unire il paese e dare segnali positivi”, come spiegato dall’ad Rai Fabrizio Salini, che ha annunciato l’iniziativa a Unomattina. “E’ una struttura che si occupa delle fake news e delle imprecisioni riguardo all’informazione scientifica sul coronavirus, partendo dalle evidenze più urgenti per l’informazione pubblica – spiega Di Bella all’ANSA -. Abbiamo sentito l’esigenza di comporre un comitato scientifico di virologi, medici e uomini di scienza che permetta di valutare volta per volta le molte informazioni che arrivano in maniera tumultuosa sulle nostre scrivanie relativamente al coronavirus”. Il direttore di RaiNews fa sapere di aver chiesto “la disponibilità a collaborare a una serie di personalità di primo piano” e che sarà coadiuvato come segretario operativo da Gerardo D’Amico, che segue l’informazione scientifica di Rai News 24. Il lavoro della struttura avrà una prima declinazione concreta la settimana prossima su Rai3, che dedicherà una puntata a settimana del programma quotidiano Tutta Salute proprio alle fake news in materia scientifica sempre legate al coronavirus, attraverso una collaborazione tra varie testate Rai. Poi, più nel lungo periodo, si sta studiando per la prossima stagione una trasmissione dedicata su questo tema. (ANSA).