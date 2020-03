Coronavirus: dimesso in casa senza cibo chiama i carabinieri

(ANSA) – CAGLIARI, 31 MAR – Era stato dimesso da poco dall’ospedale dove era stato ricoverato per coronavirus, ma era bloccato e nessuno poteva aiutarlo, nemmeno per portargli da mangiare, così in suo aiuto sono arrivati i carabinieri. Protagonista della vicenda, avvenuta a Quartu S.Elena, a pochi chilometri da Cagliari, un uomo di 50 anni che, disperato, ha chiamato il 112 segnalando la sua situazione. I carabinieri della Compagnia di Quartu S.Elena hanno subito provveduto a fornire da mangiare al 50enne – lasciando il cibo su un tavolo fuori dalla porta di casa – segnalando la situazione ai servizi sociali del Comune per prendersene carico. “Sono numerosi gli interventi quotidianamente effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena – spiegano dall’Arma – iimpegnati a presidiare il territorio con l’impiego di trenta pattuglie giornaliere, sia in aiuto a persone sole e in difficoltà sia per verificare l’ottemperanza alle misure urgenti volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in atto”.