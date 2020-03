ROMA. – Leggere, che impresa nei giorni della pandemia! Lo dicono in tanti, dai lettori più o meno forti agli scrittori, da Michela Marzano a Nicola Lagioia. Si fa fatica, manca la concentrazione, il pensiero torna sempre all’emergenza coronavirus. E’ dunque il momento degli audiolibri e della riscoperta della lettura ad alta voce, quel piacere orale della narrazione che reclamano sempre i bambini e che sta entrando nelle abitudini degli italiani.

Secondo i dati 2019 di una ricerca Nielsen per Audible, il 44% delle persone che ascoltano audiolibri lo fa con una frequenza media di ascolto di 1,7 volte al mese. Il 37% ascolta gli audiolibri per rilassarsi, il 24% per curiosità, mentre il 22% ascolta un libro che non aveva intenzione di leggere. I generi più ascoltati sono i classici e i thriller.

E in questi giorni di emergenza sanitaria i dati salgono e le proposte crescono. Punto di riferimento imprescindibile è ‘Ad Alta Voce’, la più grande biblioteca di audiolibri italiana, in diretta su Radio3, dal lunedì al venerdì alle 17.00, in replica la notte alle 1.30, riascoltabile in streaming e scaricabile in podcast.

A dar voce alle pagine delle letterature del mondo, dai Promessi sposi a Frankenstein, da Pinocchio a Raymond Carver, sono le migliori attrici ed attori italiani tra cui Paola Pitagora, Massimo Popolizio e Iaia Forte. E’ un’occasione unica per ripescare nella pagina risistemata e dedicata ai romanzi classici come ‘Un amore di Swann’ di Marcel Proust, letto da Sandro Lombardi e ‘Le metamorfosi’ di Ovidio lette e tradotte da Vittorio Sermonti.

In esclusiva su Storytel Italia, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast con un catalogo di più di 100mila titoli, è disponibile a 60 anni dalla morte di Raymond Chandler e a 80 dalla prima pubblicazione del suo capolavoro, da poco riedito da Adelphi nella nuova traduzione di Gianni Pannofino, ‘Il grande sonno’, per la prima volta in audiolibro, letto da Stefano Braschi.

Audible, all’inizio dell’emergenza Covid-19 , ha lanciato l’iniziativa #AcasaconAudible con centinaia di titoli gratuiti a disposizione senza alcuna registrazione, a cui hanno aderito tanti editori, agenti, autori. Tra questi: i romanzi dei due autori favoriti alla vittoria del Premio Strega 2020, ‘La misura del tempo’ di Gianrico Carofiglio, letto dallo stesso autore, e Il Colibrì di Sandro Veronesi, letto da Fabrizio Giufuni, che sono i titoli più ricercati.

E ora, per scegliere quale audiobook ascoltare tra quelli presenti su ‘A Casa con Audible’ c’è anche Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Basterà chiederle: ‘Alexa, qual è l’audiolibro del giorno?’ e l’assistente vocale presenterà il titolo dell’audiobook scelto, spiegando come iniziare la riproduzione.

“Abbiamo rilevato un notevole aumento di traffico al sito e accessi da app, che dimostra un crescente interesse degli italiani verso la modalità di fruizione audio (audiolibri e podcast), molto probabilmente perché questo tipo di contenuti risponde bene a un’effettiva esigenza di intrattenimento e informazione crescente in questi giorni di lockdown” spiega Francesco Bono, Content Director Audible Italia.

“Abbiamo avuto un riscontro davvero entusiasta all’iniziativa #AcasaconAudible, usufruibile attraverso Audible.it/Acasaconaudible, non solo da parte degli utenti ma anche da parte del mondo dell’editoria” dice Bono e indica tra i generi più richiesti “i contenuti per bambini e famiglia e i titoli educativi”. E poi “c’è chi per distrarsi ascolta molta narrativa e intrattenimento, in particolare gialli e romanzi d’amore”, in “molti ascoltando tanti contenuti di storia, filosofia, business e benessere”.

Da dieci anni nel mondo degli audiolibri, Emons, leader nel settore, aprirà dal 15 aprile una nuova divisione della casa editrice, Emons Record, che produrrà audioserie e podcast. L’iniziativa prenderà il via con ‘Le perfezioni provvisorie ‘di Gianrico Carofiglio sulla app Emons e sulle maggiori piattaforme di distribuzione. Seguiranno un’audioserie di inchiesta sul caso Marta Russo e un fantasy nato dalla penna di Manlio Castagna.

A librerie chiuse scendono in campo anche le case editrici a favore della lettura ad alta voce. Tra queste Rubbettino che propone i suoi bestseller in audiolibro a partire da ‘Controvento. La vera storia di Bettino Craxi’ del giornalista Fabio Martini, narrato da Fabrizio Odetto.

Da Elisabetta Sgarbi, direttore generale de La Nave di Teseo e Baldini+Castoldi, è arrivato l’invito #IoRestoALeggere in cui ogni autore legge un brano dal proprio libro e ognuno da casa potrà leggere ad alta voce un brano da un libro che ama e postarlo.

(di Mauretta Capuano/ANSA)