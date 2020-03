(ANSA) – BRUXELLES, 31 MAR – “La disinformazione può costare la vita”, per questo “le fake news devono finire” e serve un’ulteriore collaborazione da parte di tutte le piattaforme social. E’ l’appello lanciato in un videomessaggio dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che sottolinea come le fake news sull’epidemia siano in “crescente aumento” sull’onda “dell’incertezza e dell’ansia” delle persone.