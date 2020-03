(ANSA) – WASHINGTON, 31 MAR – Duemila miliardi di dollari per le infrastrutture in America. “Con i tassi di interesse a zero negli Stati Uniti questo è il momento di realizzare un piano atteso da decenni”, scrive Donald Trump su Twitter. “Sarà concentrato unicamente sulla creazione di posti di lavoro e sulla ricostruzione delle grandi infrastrutture del nostro Paese”, aggiunge il presidente americano.