(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Il centrodestra è oltre il 50%. Noi non vogliamo autoinvitarci. Se il governo dice siamo autosufficienti, va bene così. Sarà la storia a giudicarli. Non chiediamo governi o poltrone ma per ricostruire l’Italia servirà coraggio, servirà tutta Italia”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb, rispondendo sulla prospettiva di un governo di unità nazionale. “Per riaprire i cantieri servirà chi vuole riaprirli, ma se ne parlerà dopo il virus”.