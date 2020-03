Coronavirus: Fiumicino,isolato hotel,32 crocieristi positivi

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – A Fiumicino un hotel è stato isolato e piantonato anche dall’Esercito per la presenza di 32 croceristi positivi al coronavirus. “73 indonesiani sbarcati da una nave da crociera Costa a Savona, avrebbero dovuto prendere un volo dall’aeroporto Leonardo Da Vinci per fare rientro in patria – spiega il sindaco Esterino Montino – ma l’Indonesia non ha autorizzato il rimpatrio e i 73 sono stati portati, con trasporto controllato e autorizzato dal Ministero dei Trasporti, nell’hotel B&B di Parco Leonardo”.