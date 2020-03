Coronavirus: “zona rossa” Nerola, finora oltre 500 tamponi

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Continua l’attività di monitoraggio della popolazione di Nerola, comune in provincia di Roma diventato ‘zona rossa’ per un focolaio di coronavirus. “E’ il quinto giorno di monitoraggio – spiega Fabio Valente, vice segretario della Fimmg di Roma, tra i medici del team coinvolti nell’iniziativa – finora abbiamo raggiunto 500-600 persone. Solo oggi sono stati effettuati 75 tamponi che abbiamo poi lasciato allo Spallanzani per essere analizzati”. I medici spiegano che il monitoraggio della popolazione di Nerola prevede sia il tampone, sia il prelievo ematico, sia quello per il test rapido. Sono stati attivati test sierologici e virologici.