Maduro busca amedrentar a opositores con operación “tun tun”

CARACAS – Nicolás Maduro en cadena nacional aseguró este lunes que la «Furia Bolivariana» será la respuesta nacional e internacional ante cualquier agresión extravagante, bruta y del imperio norteamericano y aseguró que “la justicia les va a llegar a todos, les va a llegar la operación tun-tun a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los complotados (…), hasta a ti que me ves, no te pongas a llorar por las redes sociales”.

La arremetida del mandatario vino luego que indicara que Venezuela recibió a través del Puente Simón Bolívar en la frontera colombiana, a seis mil connacionales, a quienes se les aplicará las pruebas del Covid-19.

Destacó Maduro que coordinarán el ingreso por el bien de los dos pueblos en los más de 2 mil kilómetros de frontera común, a pesar que Iván Duque prepara grupo para asesinarlo.

Al referirse a Donald Trump, comentó que las declaraciones en las que aspira no llegar a 200 mil muertos en Estados Unidos, es porque su nación no está preparada y no hay sistema de salud público, mientras que Venezuela se siente orgullosa de contar con el respaldo de la OMS, ONU, China, Rusia y Cuba.

Reiteró que el Gobierno Bolivariano le da prioridad a tres frentes: salud, economía y seguridad interna en pro de la paz.

«Hemos logrado contener la pandemia, si no hubiéramos tomado las medidas de cuarentena y de protección, la curva hoy estaría en más de 10 mil casos y más de 300 muertos. Hay que cortar la cadena de contagio, y al lograrlo podremos proponer, con seriedad científica, ir a la normalidad relativa y vigilada” aseguró Maduro.

Agregó que Venezuela está siendo observada y admirada por el mundo por la cuarentena voluntaria, colectiva y radical, la cual debe mantenerse con fortaleza.

Por su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, le recordó al líder del régimen que acepte la oferta de la comunidad internacional “Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie”