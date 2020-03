(ANSA) – WASHINGTON, 1 APR – “Se la gente vuole usare una mascherina certamente non nuoce”: lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda durante un briefing alla Casa Bianca, dove tuttavia ha consigliato di usare per un certo periodo “una sciarpa o qualcos’altro”, come un foulard. “Stiamo producendo milioni di mascherine ma vogliamo che vadano agli ospedali”, ha spiegato.