(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 1 APR – Il Papa, nella messa a Santa Marta, dedicata da giorni all’emergenza per il coronavirus, oggi ha messo in risalto il lavoro degli operatori dei media. “Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media”, coloro che “lavorano per comunicare perché la gente non si trovi tanto isolata”, e sono impegnati “per l’educazione dei bambini, per le informazioni, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura”.