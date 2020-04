Di Maio, Mes non ha funzionato, Ue condivida i rischi

(ANSA) – ROMA, 1 APR – “La nostra generazione sfortunatamente ha già pagato lo scotto di una crisi, 10 anni fa. Non si supera una crisi con l’austerità, ma investendo e spendendo. Il Mes già non ha funzionato in Grecia, figuriamoci adesso. E poi il Mes è il modo per dire ai Paesi vi diamo uno strumento, ma ve la vedete da soli. Noi invece stiamo proponendo agli Stati europei di condividere i rischi adesso, per condividere in futuro le opportunità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a Fanpage.