Coronavirus: Australia, test a tappeto a Bondi beach

(ANSA-AFP) – SIDNEY, 1 APR – Le autorità sanitarie australiane hanno messo in piedi un ambulatorio per i test sul coronavirus nei pressi di Bondi beach, una delle più famose spiagge di Sidney e popolarissima località turistica che, nonostante le restrizioni, continua ad essere frequentata. Oltre 100 i casi di Covid-19 individuati nell’area, molti dei quali legati a due feste che si sono tenute in un paio di locali della zona a metà marzo, prima che il governo chiudesse bar, pub e club. In generale, ha sottolineato il ministero della Salute del New South Wales, l’area in cui si trova la spiaggia di Bondi ha il più alto numero di contagi di Sidney. Secondo le autorità molti dei casi risalgono ad un contatto con “un turista che non sapeva di essere contagiato. Eppure, la scorsa settimana i social media era pieni di foto che mostravano turisti, soprattutto giovani, accampati sulla spiaggia o intenti a fare surf. In Australia ci sono al momento 5.000 casi di coronavirus e 20 morti, di cui la metà nel New South Wales.