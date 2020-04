(ANSA) – BERLINO, 1 APR – Il leader dell’Spd Norbert Walter Borjans si è espresso a favore dei coronabond: uno strumento del genere oggi è dovuto “non solo per la solidarietà europea, ma anche per gli interessi nazionali”, ha affermato alla Deustchlandfunk. “Dobbiamo velocemente mettere in piedi qualcosa”, ha poi aggiunto. Poiché tuttavia i coronabond richiedono molto tempo, il leader dei socialdemocratici tedeschi propone che si acceda intanto ad una soluzione di aiuto nella cornice del Mes.