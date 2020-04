(ANSA) – ROMA, 1 APR – “L’Italia ha dato e ricevuto solidarietà dagli Stati Uniti alla Francia alla Germania. Ma fra tutti vorrei sottolineare quello dell’Albania, un gesto forte da un Paese a cui abbiamo dato tanto in passato”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola a ‘La vita in diretta’ su Raiuno. “Ho avuto la fortuna di aprire a nome del governo i negoziati con l’Albania, candidata ad entrare nell’Unione europea. Una delle parole più citate nei trattati è solidarietà e credo che l’Albania abbia dimostrato di avere un gran cuore”, ha aggiunto.