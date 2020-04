Calcio: Kane in bilico, ma il Tottenham vuole trattenerlo

(ANSA) – ROMA, 01 APR – Il futuro di Harry Kane resta in bilico. Il centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese, da tempo fermo per infortunio, nei giorni scorsi ha fatto intendere che avrebbe potuto lasciare gli ‘Spurs’ a fine stagione. Il club, però, non molla e – secondo quanto pubblica il Daily Mail – ha lasciato intendere che farà il possibile per trattenerlo. Kane non ha fatto mistero di voler giocare la Champions e, una possibile mancata qualificazione alla prossima edizione del più prestigioso torneo europeo da parte della squadra di Mourinho, potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso l’addio alla squadra londinese. Su Kane ci sono le due squadre di Manchester, il City e lo United, ma il suo accordo contrattuale alla fine potrebbe fare la differenza: Kane, infatti, è legato al Tottenham fino al 30 giugno 2024 ed il club punta a rispettare l’accordo. (ANSA).