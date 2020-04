(ANSA) – NEW YORK, 2 APR – Un bimbo di sei settimana è morto in Connecticut a causa del coronavirus. Lo afferma il governatore dello Stato, Ned Lamont. “Riteniamo che sia una delle vittime più giovani”, spiega Lamont, mettendo in evidenza che “il virus attacca i più fragili. E questo mostra l’importanza di stare a casa e limitare l’esposizione ad altre persone”.