Personal de salud carente de insumos para protegerse

CARACAS – Hilda Rubí González, integrante de la Comisión de Expertos de Salud de la Asamblea nacional, informó que los trabajadores del sector salud están pasando dificultades por la carencia de material sanitario y desechable que los proteja.

Según resultados dela la Encuesta Nacional por el impacto del Covid-19, realizada por la Comisión de Expertos de la salud para hacer frente al coronavirus, señala que 60% de los encuestados del sector salud no tienen tapabocas, el 75% no tiene guantes y el 87,50% no tienen jabón.

El estudio revela que 65% de los encuestados está sin servicios de gas doméstico, a lo que se suma la preocupante situación con el suministro de gasolina que sólo llega al 0,23% de la demanda.

De la muestra consultada, 85,4% dice que existe total ausencia de combustible y en el caso de los trabajadores de la salud, también están teniendo serios problemas para surtir combustible, por lo que hace un llamado a la GNB para que colabore con el personal médico y habiliten estaciones d servicio para los trabajadores de la salud.

Gasolina para médicos

Por su parte el director nacional adjunto de la ONG Médicos Por Venezuela, doctor Jorge Pérez, exhortó a las autoridades a permitir que todo el personal de salud pueda surtirse de combustible en las gasolineras, en medio de una severa escasez que impera en todo el territorio.

“Solicitamos a la autoridades un trato digno a todo el personal de la salud para que puedan surtir combustible y poder asistir a sus labores”, advirtió.

Pérez destacó que “no vamos a poder curar a nuestros enfermos si nosotros nos enfermamos”, por ello pide dotar al personal de la salud con el equipo de protección para poder enfrentar el Covid—19

Asimismo y en nombre de Médicos por Venezuela, pide respeto y combustible para todo el personal sanitario, en virtud de las denuncias de atropello por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.