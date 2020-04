(ANSA) – WASHINGTON, 2 APR – La Marina Usa sta evacuando migliaia di marinai dalla portaerei nucleare USS Theodore Roosevelt a Guam dopo che il suo capitano ha avvertito che un focolaio di coronavirus sta minacciando la vita dell’equipaggio. Finora sono stati rilevati 93 casi di Covid-19 tra i 4.800 membri dell’equipaggio, ha riferito la Marina. Funzionari del Pentagono hanno confermato che stavano già organizzando le camere d’albergo per far alloggiare il personale, mentre almeno 1.000 marinai rimarranno a bordo per continuare le operazioni. “Il piano in questo momento è quello di rimuovere quante più persone possibile dal Teddy Roosevelt, sapendo che dobbiamo lasciare un certo numero di persone a bordo per svolgere i normali compiti di guardia che mantengono la nave in funzione”, ha detto l’ammiraglio John Menoni. Al momento sono stati evacuati quasi 1.000 membri dell’equipaggio, fa sapere il segretario alla Marina Usa, Thomas Modly, e che il numero dovrebbe raggiungere 2.700 tra un po’ di giorni.