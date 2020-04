Sport: Spadafora,vietato per 10 giorni ogni tipo allenamento

(ANSA) – ROMA, 02 APR – Ogni attività sportiva, anche di allenamento in qualunque tipo di struttura è vietato per i prossimi dieci giorni. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un video postato su facebook in cui fa appello alla pazienza degli sportivi per non rischiare di vanificare i progrssi nella lotta alcoronavirus. “Abbiamo davanti a noi -ha detto il ministro- dieci giorni importanti, che sono complicati, in cui possiamo vedere la differenza e cominciare da dopo Pasqua a vedere segnali ancora più netti. Ecco perché nei prossimi dieci giorni saranno ancora vietate tutte le competizioni sportive, di ogni ordine e grado. Ma dobbiamo chiedere un ulteriore sacrificio ai nostri atleti, e abbiamo anche vietato ogni tipo di allenamento in ogni tipo di struttura. Lo so che è un sacrificio, anche e soprattutto per tutti coloro che si stanno allenando, ma è un sacrificio che serve a tutelare loro stessi e tutti quanti noi. Sono ancora alti i dati delle persone che muoiono tutti i giorni, davanti a questi dati non c’è sacrificio che non si possa fare per invertire la rotta. Sono dieci giorni importanti, dopo ci sarà tempo per riprendere gli allenamenti e consentire ai nostri atleti di competere al meglio. Questo sacrificio vale la pena farlo”. (ANSA).