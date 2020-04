La Fiera del Libro per Ragazzi diventa virtuale

ROMA. – La Bologna Children’s Book Fair, annullata per l’emergenza Covid-19, diventa virtuale e inaugura un nuovo hub a partire dal 4 maggio. La 57/a edizione della più importante manifestazione per lo scambio di diritti nel mercato dell’editoria per bambini e ragazzi, che si sarebbe dovuta aprire il 30 marzo a Bologna, era stata riprogrammata a maggio ma poi cancellata per la pandemia.

Lo annuncia BolognaFiere S.p.a., uno dei principali organizzatori fieristici in Europa, che ha deciso di portare online il business, l’atmosfera, i contenuti e le opportunità della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi per tutti i professionisti del settore.

Le attività che partono a maggio sono programmate per svolgersi anche nei mesi successivi. BolognaFiere ha già annunciato anche le date dell’edizione 2021 che si svolgerà a Bologna dal 12 al 15 aprile.

Al centro della fiera virtuale sarà il Bologna Children’s Book Fair Global Rights Exchange, un hub per lo scambio dei diritti online che rimarrà aperto tutto l’anno, realizzato in collaborazione con la consolidata piattaforma PubMatch, con base negli Stati Uniti.

La piattaforma consentirà ai quasi 1500 espositori registrati per BCBF 2020 di presentare i propri titoli, fare e ricevere offerte, programmare video-incontri con altri partecipanti registrati. Potranno accedere anche gli editori e agenti letterari che hanno partecipato come visitatori nel 2019 e che si erano già preregistrati per l’edizione 2020.

Il programma completo degli eventi virtuali di BCBF sarà annunciato il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Copyright, con una speciale esposizione digitale di libri per bambini dedicati al piacere della lettura.

“Sentiamo di dover continuare a ricoprire il nostro ruolo di principale punto di scambio per i contenuti per bambini e ragazzi – afferma Elena Pasoli, Exhibition Manager di Bologna Children’s Book Fair – nonostante l’annullamento della Fiera. Per questo siamo qui, a offrire la piattaforma di business e la migliore offerta creativa del settore allo scopo di espandere ancora di più la portata del magnifico lavoro di editori per ragazzi, agenti, illustratori, autori e professionisti del licensing”.

“Bologna Children’s Book Fair Global Rights Exchange sarà quanto più simile possibile all’esperienza di una fiera libraria” afferma Jon Malinowski, presidente di Combined Book Exhibit e fondatore di PubMatch. “Con la cancellazione delle fiere internazionali a causa dell’emergenza Covid-19, la necessità di creare modi nuovi e innovativi per continuare il business della vendita e dell’acquisto di diritti è quanto mai importante.

Siamo contenti di lavorare con Bologna Children’s Book Fair per creare il primo Global Rights Exchange online per tutti coloro che normalmente prendono parte all’evento primaverile, e di dare risposta alle crescenti necessità dell’industria editoriale in questi difficili momenti” ha aggiunto Malinowski.

“Attraverso la creazione del BCBF Global Rights Exchange non intendiamo operare una semplice sostituzione, ma affrontare una sfida e esplorare nuovi modi per espandere il nostro network” spiega Marco Momoli, direttore della Business Unit Cultura di BolognaFiere. I libri, le app, gli editori dei prestigiosi premi della Fiera verranno presentati online, con booktrailer, interviste, webinar e annunci in diretta streaming.

Una nuova parte della piattaforma – che comprende il sito, i canali social e la app – si svilupperà in un blog dedicato, con informazioni continuamente aggiornate sulla Fiera, inclusi i principali appuntamenti, interviste, rubriche di ospiti, link ad articoli di rilievo e altro.

Ci sarà una speciale versione digitale della Mostra Illustratori, disponibile gratuitamente ai visitatori online dal 4 al 7 maggio 2020: il meglio dell’illustrazione internazionale con le opere dei 76 artisti da 24 Paesi, scelti da una prestigiosa giuria internazionale che ha valutato e si è confrontata a gennaio sul lavoro dei 2.574 illustratori candidati, provenienti da 66 Paesi, per un totale di 12.870 tavole visionate.

E ancora, il celebre e apprezzatissimo Muro degli Illustratori, dove aspiranti illustratori appendono i propri biglietti da visita, cartoline, poster, sarà incluso nell’offerta online assieme a un Illustrators Survival Corner virtuale. Anche la parallela Bologna Licensing Trade Fair (BLTF), avrà la propria ribalta online, inclusa la fondamentale Property Guide, con oltre 600 IPs webinars e altri eventi virtuali. I premi dedicati a progetti di licensing e promozioni verranno annunciati il 4 maggio.

