(ANSA) – TEHERAN, 2 APR – Il presidente del Parlamento iraniano Ali Larijani è risultato positivo al coronavirus. Lo ha resto noto il suo ufficio per le pubbliche relazioni. precisando che Larijani, 62 anni, si trova ora in cura e in quarantena. Nella Repubblica islamica almeno 23 parlamentari si sono ammalati di Covid-19, ma si sospetta che i contagiati reali siano circa il 40 per cento dei 290 membri totali.