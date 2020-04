Coronavirus: verso sospensione zona rossa a Medicina

(ANSA) – BOLOGNA, 02 APR – La cittadina bolognese di Medicina potrebbe vedere presto sospesa la sua “zona rossa”. “Domani la Regione deciderà, stiamo cercando di allentare le misure – ha detto Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, nel bollettino pomeridiano via Facebook – e di capire in che modo allentarle, senza passare però ad un ‘tana libera tutti’. Le cose stanno andando bene, ma abbiamo bisogno di qualche giorno per capire se abbiamo spento l’incendio”. (ANSA).