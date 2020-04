Coronavirus: pronto ospedale da campo Marina Militare a Jesi

(ANSA) – JESI (ANCONA), 2 APR – La Brigata Marina San Marco della Marina Militare, su richiesta dello Stato Maggiore della Difesa, sta ultimando in queste ore, con l’ausilio di 60 Fucilieri, l’allestimento dell’ospedale da campo che supporterà l’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi nell’emergenza coronavirus. Si tratta di un Posto Medico Avanzato (P.M.A.) da 40 posti, che in caso di necessità, fa sapere la Marina Militare, può essere ampliata fino a 30 tende per degenze. La P.M.A. è una struttura mobile, elettricamente autonoma, caratterizzata da elevata flessibilità d’impiego e composta da shelter sanitari, all’intero del quale operano medici e infermieri della Brigata Marina San Marco. Nel complesso sanitario di Jesi opereranno 5 ufficiali medici, un ufficiale coordinatore infermieristico, 15 sottufficiali infermieri, un biologo, un tecnico di radiologia, un fisioterapista, 10 operatori tecnico sanitari. La struttura prevede due shelter allestiti con ventilatori, monitor multiparametrico, pompa infusionale, sistemi di erogazione di ossigeno, e inoltre uno shelter ambulatorio per visite mediche dotato di elettrocardiografo e ecografo, uno shelter farmacia, uno shelter con generatore elettrico, ed un complesso di tende per la degenza breve.