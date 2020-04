Coronavirus: Delrio, serve cabina di regia per ‘fase 2’

(ANSA) – ROMA, 3 APR – “Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia ma occorre usare i dati e l’esperienza di queste settimane per pensare alla “fase due”, alla graduale riapertura in sicurezza del Paese. Più che ognuno dica la sua è necessario che il governo si faccia promotore di una cabina di regia alla quale partecipino enti locali, regioni, esperti (sanitari economisti statistici), parti sociali per analizzare i dati, studiare forme e tempi, adottare misure sanitarie e sociali per la ripartenza. Occorre agire con grandissima prudenza ma è urgente pensarci ora”. Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.