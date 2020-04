Coronavirus: E-R, senza stagionali rischia raccolta frutta

(ANSA) – BOLOGNA, 3 APR – Le organizzazioni agricole sono preoccupate perché l’emergenza Coronavirus sta bloccando l’afflusso dei lavoratori stranieri, soprattutto provenienti dai paesi dell’Est. In Emilia-Romagna già adesso stanno emergendo le prime difficoltà, dovute in particolar modo alla raccolta di asparagi e al trapianto delle piante di pomodoro, ma il vero problema, se l’emergenza non cesserà, si presenterà soprattutto tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, con la raccolta della frutta. “I lavoratori stagionali sono rimasti nel loro Paese e già in questi giorni alcune aziende orticole rischiano di avere delle mancanze di manodopera importante”, ha spiegato Carlo Piccinini, imprenditore vitivinicolo e presidente di Confcooperative FedAgriPesca Emilia-Romagna, federazione regionale che riunisce oltre 400 cooperative agroalimentari con 55mila soci produttori. “Fino ad una decina di giorni fa la situazione rischiava di essere ancora più grave, poi sono arrivate le gelate che hanno colpito albicocche e ciliege, quindi con le coltivazioni danneggiate è probabile ci sia meno bisogno di braccianti per la raccolta di maggio. Da noi il grosso della manodopera stagionale servirà in estate – ha aggiunto Piccinini – per la raccolta nei campi della frutta e per la lavorazione negli stabilimenti, quindi il problema sarà sicuramente più sentito”.