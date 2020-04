Fauci invoca ‘stay home’ in tutti gli Stati Usa

(ANSA) – NEW YORK, 3 APR – Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive e figura iconica della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, ha detto alla Cnn di non capire perché l’ordine di stare a casa non sia stato dato da tutti gli Stati. “Non voglio entrare negli attriti tra gli ordini federali e i diritti degli Stati ma se si guarda a quello che sta accadendo in questo Paese non capisco perché non lo facciamo”, ha detto. Un messaggio che sembra contrastare con quello del presidente, che ha sempre escluso un lockdown a livello nazionale.