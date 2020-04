(ANSA) – WASHINGTON, 3 APR – Colloquio telefonico tra la first lady americana Melania Trump e la premiere dame francese Brigitte Macron. Nel corso della conversazione, ha reso noto la Casa Bianca, Melania ha espresso il suo cordoglio per le vittime del coronavirus in Francia sottolineando come il popolo americano sia al fianco di quello francese. La first lady ha anche lanciato un segnale di ottimismo sottolineando come si potrà “uscire da questi tempi difficili insieme”.