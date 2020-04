(ANSA) – ROMA, 3 APR – Sono complessivamente 85.388 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.339. Giovedì l’incremento era stato di 2.477. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 119.827. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 4.068 i malati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.381 sono in Lombardia. Degli 85.388 malati complessivi, 28.741 sono poi ricoverati con sintomi – 201 in più rispetto a ieri – e 52.579 sono in isolamento domiciliare. Sono 14.681 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 766. Giovedì l’aumento era stato di 760. Mentre sono 19.758 le persone guarite, 1.480 in più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.431. Infine, negli ultimi due giorni sono stati fatti 80mila tamponi, che porta il dato complessivo a 619.849.