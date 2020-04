Coronavirus: Oms, ‘questa lotta è ancora lunga’

(ANSA) – “Abbiamo ancora molta strada da percorrere in questa lotta. L’Oms lavora ogni giorno con tutti i paesi e i partner per salvare vite e per mitigare l’impatto sociale ed economico della pandemia da covid”. Lo ha sottolineato il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing con la stampa. La pandemia da coronavirus sta avendo un impatto anche sulla lotta ad altre malattie, come la poliomelite, un fatto “particolarmente importante per rifugiati, sfollati, migranti e senzatetto” ha sottolineato Ghebreyesus.