Coronavirus: Kenya; viola coprifuoco,arrestato Kipsang

(ANSA) – ROMA, 03 APR – L’ex primatista mondiale della maratona, e bronzo olimpico in questa prova a Londra 2012, Wilson Kipsang, 38enne keniano, è stato arrestato per aver violato il coprifuoco imposto nel suo paese, dalle ore 19 fino alle 5 del giorno dopo, nell’ambito delle misure di contrasto alla pandemia del Covid-19. Kipsang è stato sorpreso ieri notte assieme ad una ventina di persone, fra le quali un politico locale, mentre consumava bevande alcoliche in un bar a tarda ora. Tutti sono stati presi in consegna dalle forze dell’ordine, e non ancora rilasciati. Il fatto è avvenuto a Iten, località del Kenya molto frequentata da atleti che vogliono allenarsi in altura, visto che si trova a 2500 metri sul livello del mare. Nei giorni scorsi, sempre a Iten, erano stati arrestati dodici atleti che si stavano allenando un gruppo, cosa che, a causa del coronavirus, è vietata anche in Kenya. (ANSA).