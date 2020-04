CARACAS – El presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN) aseguró que el gobernante, Nicolás Maduro, será quien decidirá su final porque existirá en el país una última etapa para iniciar un nuevo comienzo.

“Maduro decidirá su final, con certeza habrá un final y un nuevo comienzo para Venezuela. Paradójicamente él (Maduro) decidirá cómo salir”, expresó.

El líder opositor señaló que Maduro está derrotado tanto en lo social como en lo político. Destacó que el oficialista no cuenta con el respaldo y apoyo “interno y externo”. Insistió que en lo único que tiene control es sobre “el desastre”.

Asimismo, el político tildó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello y a Maduro como “grandes cobardes” que tienen un comportamiento “primitivo vejando a la familia venezolana”.

Dijo que el gobierno de Maduro miente en las cifras de los contagios del coronavirus. Aseguró que la pandemia de esta enfermedad está siendo utilizada por el “régimen” como un pretexto para realizar secuestros políticos.

“El uso que le ha dado el régimen al coronavirus es de excusa para secuestrar. Así fue como entraron a la casa del periodista Darvinson Rojas y se lo llevaron; también lo hicieron para llevarse hoy (jueves 2 de abril) a Demóstenes Quijada y Maury Carrero, miembros de mi equipo. Usan el coronavirus políticamente”, manifestó Guaidó.

Añadió que la persecución, el amedrentamiento el secuestro o la cárcel no generará que los diputados de la AN, los que sueñan con la libertad y él, desistan por la lucha de Venezuela.

Por otro lado, resaltó que en el país es urgente implementar soluciones para prevenir una catástrofe humanitaria; es por ello que insistió en un Gobierno de Emergencia Nacional que permita salvar a Venezuela con medidas y planes específicos.

“En Venezuela estamos al borde de una catástrofe, esto no lo digo para alarmar; sino para actuar. En el 56% de los hospitales del país no hay agua, fundamental para la prevención de la pandemia; en el 80% no hay jabón, por ejemplo”, destacó el joven ingeniero.